Алиев прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон по приглашению американского лидера Дональда Трампа, сообщает Report. По его информации, самолет Алиева приземлился на военной авиабазе Эндрюс, где его встречали официальные лица.

Ранее Алиев пожелал нынешнему главе Белого дома «высушить до дна вашингтонское болото». Выступая на III международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», Алиев подчеркнул, что Трамп — единственный из президентов США, кто не начинал войн, и назвал его человеком, который заканчивает войны.

Также Алиев подчеркнул, что базовые принципы Азербайджана во внешней политике предполагают соблюдение международного права. Также приобрести Баку международный авторитет позволило доверие, рассказал президент. Еще одним важным фактором формирования Азербайджана он назвал географическое положение.

10 июля президент Азербайджана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.