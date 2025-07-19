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19 июля 2025 в 20:20

Алиев назвал пять базовых принципов внешней политики Азербайджана

Алиев: Азербайджан всегда придерживается принципов международного права

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что базовые принципы его страны во внешней политике предполагают соблюдение международного права. Выступая на III международном медиафоруме в Шуше «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», Алиев ответил на вопрос первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана и заявил, что доверие позволило Баку приобрести международный авторитет, передает корреспондент NEWS.ru.

Важно то, что выстроены доверительные отношения. <...> Доверять — значит верить тому, что если человек сказал, то так оно и будет. Это один из факторов, который позволил нам приобрести международный авторитет. Еще один важный момент — придерживаться принципов международного права. Мы всегда их придерживаемся, в любой ситуации, независимо от политических или других предпочтений. Будучи страной, которая сама страдала от сепаратизма и оккупации, мы не можем по-другому формулировать свой подход к аналогичным ситуациям в любой точке мира, — сказал глава государства.

Помимо этого, Алиев добавил, что важную роль в формировании его страны сыграло географическое положение. Оно помогло Баку снизить определенные риски.

Думаю, что география Азербайджана [является принципом политики]. Это в какой-то степени вещь опасная, но она также очень полезная. Зависит от того, в чьих она руках. Мы используем географию, чтобы обезопасить себя от рисков. <...> Обезопасить себя от каких-то сюрпризов, от каких-то рисков, связанных с твоей деятельностью, тоже немаловажно, и география в данном случае сыграла важную роль, — указал Алиев.

Также президент напомнил о вступлении республики в организацию D8. По словам политика, это стало важной вехой в истории государства.

Еще одним важным фактором, подчеркивающим авторитет Азербайджана, является то, что мы стали первой и единственной страной, которая стала членом организации D8, созданной по инициативе Турции, Пакистана, Египта и сейчас объединяющей восемь крупнейших по населению и по потенциалу стран мусульманского мира, с момента ее создания, — подчеркнул Алиев.

Ранее Баку и Ереван договорились продолжить двусторонние переговоры, следует из официального заявления МИД Азербайджана. Сообщение было распространено после состоявшейся в Абу-Даби встречи между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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