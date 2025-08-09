Трамп заявил о переименовании Зангезурского коридора

Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества США с Арменией и Азербайджаном, заявил американский президент Дональд Трамп. Сроки вступления изменений в силу и порядок управления маршрутом не уточняются.

Зангезурский коридор теперь будет носить название «Маршрут Трампа». Взаимодействие в рамках этого коридора с Соединенными Штатами Америки должно продлиться 99 лет, — рассказал лидер США.

Ранее Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие прошло в Белом доме.

Также Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном. Она будет охватывать три направления: региональные связи, инвестиции и сотрудничество в сфере безопасности, включая продажи в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Тем временем Трамп рассказал о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако в ходе короткого общения с прессой точных сроков встречи не называлось.