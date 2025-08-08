Трамп рассказал, когда встретится с Путиным Трамп: встреча с Путиным произойдет в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп рассказал о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако в ходе короткого общения с прессой точных сроков встречи не называлось.

Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это произошло бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Также стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.