08 августа 2025 в 19:07

Одно из возможных мест саммита Путина и Трампа отвергнуто Москвой

Corriere della Sera: РФ отказалась от проведения встречи Путина и Трампа в Риме

Фото: Jeremy Graham/imagebroker.com/Global Look Press

Российская сторона высказалась против проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме, сообщила газета Corriere della Sera. По информации издания, выбор этой локации вызвал возражения у Москвы.

В материале отмечается, что американский лидер позвонил премьер-министру Италии Джорджии Мелони с предложением организовать саммит в Риме 11 августа. Глава итальянского правительства выразила согласие, а несколько часов спустя госсекретарь США Марко Рубио официально внес такую инициативу на заседании Совета национальной безопасности, в котором участвовали представители стран Европы и Украины.

По сведениям Corriere della Sera, украинский президент Владимир Зеленский поддержал предложение о проведении встречи именно в Риме, указав, что он «полностью за». Однако, утверждают источники, российская делегация выступила против такой площадки, считая Италию страной, которая оказывает чрезмерную поддержку Украине.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Другой инсайдер сообщил, что Рим не будет площадкой встречи глав государств.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков согласился с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать. По его словам, пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка к встрече лидеров.

