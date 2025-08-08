Стало известно о желании Трампа провести встречу с Путиным в Риме

Стало известно о желании Трампа провести встречу с Путиным в Риме Sky News: Трамп обсуждал с Мелони вариант проведения встречи с Путиным в Риме

Президент США Дональд Трамп рассматривает Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Sky News со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По данным Sky News, Трамп провел телефонный разговор с Мелони накануне, 7 августа. Как сообщили источники телеканала, американский лидер обсудил с итальянским премьером вариант проведения встречи в Риме уже на следующей неделе.

При этом собеседники телеканала уточнили, что встреча якобы может состояться в Ватикане. Источники Sky News в Ватикане и посольстве США в Риме эту информацию не комментировали.

Одна их ключевых проблем заключается в том, что Италия находится под юрисдикцией Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина. Власти в соответствии с Римским статутом должны арестовать российского президента, если он окажется на территории страны.

До этого российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.