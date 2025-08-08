Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа

Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа Путин обсудил встречу с Уиткоффом с президентами трех стран

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

По сведениям Кремля, Си Цзиньпин высказался в пользу долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Александр Лукашенко высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование конфликта. Нарендра Моди подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико‑дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

Кроме итогов встречи с американским спецпосланником, Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня. Разговор также затронул подготовку к предстоящему визиту российского президента в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и к торжественным мероприятиям, приуроченным к 80‑летию Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.