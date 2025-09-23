Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в Нью-Йорке На полях 80-й сессии ГА ООН прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Нью-Йорке состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД. Министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили мирную повестку и договорились продолжать диалог.

Основываясь на результатах саммита мира в Вашингтоне от 8 августа текущего года, министры обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах по продвижению мирной повестки. Министры договорились продолжить диалог, — заявили в МИД Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде партии «Гражданский договор» заявил, что его страна вступила на новый этап своего исторического развития после подписания мирного соглашения с Баку в Вашингтоне. По словам главы правительства, за последний год и семь месяцев на границе двух государств не погиб ни один военнослужащий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал внимательно наблюдать за практической реализацией соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутого при посредничестве США. Он отметил, что первоначально положительные отзывы о документе постепенно сменились более сдержанными и скептическими оценками текущей ситуации.