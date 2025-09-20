Пашинян заявил о переломном моменте для Армении после мира с Баку

Армения перешла в совершенно новый этап своей истории после подписания в Вашингтоне мирного соглашения с Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде партии «Гражданский договор». Его трансляцию вел YouTube-канал Armenia Today. По его словам, в течение года и семи месяцев ни один военнослужащий не погиб на границе двух государств.

Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря тому, что между Арменией и Азербайджаном установился мир. 8 августа — кульминация долгого процесса. <…> В течение года и семи месяцев на армяно-азербайджанской границе ни один военнослужащий не погиб и не получил ранение. Это мир, — заявил он.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван намерен укреплять отношения с Москвой. Он подчеркнул, что их значимость сложно переоценить. По его словам, армяно-российские отношения сейчас переживают этап трансформации. Пашинян добавил, что на этой основе будет продолжен путь укрепления связей и активного политического диалога.

До этого он заявил, что решение убрать изображение горы Арарат с визовых штампов никак не связано с требованиями турецкой стороны. Пашинян отметил, что это решение обсуждалось несколько месяцев.