Пашинян рассказал, связано ли решение властей по Арарату с Турцией

Пашинян рассказал, связано ли решение властей по Арарату с Турцией Пашинян: решение убрать Арарат со штампов не связано с Турцией

Решение убрать изображение горы Арарат с визовых штампов Армении не связано с требованиями Турции, заявил журналистам премьер республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, это решение обсуждалось уже несколько месяцев. Премьер подчеркнул, что фактор легитимности является очень важным для обеспечения безопасности страны.

Этот вопрос не обсуждался на армяно-турецких переговорах и не может обсуждаться. Фактор легитимности является ключевым в нашей стратегии безопасности, — сказал Пашинян.

Ранее соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян заявил, что власти республики приняли решение убрать со штампов о пересечении границ гору Арарат, которая располагается на территории Турции. Он отметил, что новый образец штампа, в котором будут только детали о пункте пропуска, согласовали 11 сентября.

Гора Арарат являлась символом армянского народа на протяжении веков. Она изображена на государственном гербе страны. Арарат находится приблизительно в 32 километрах от границы с Арменией.