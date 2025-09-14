Армения отказалась от горы Арарат на штампах Армения уберет изображение горы Арарат со штампов о пересечении границ

Власти Армении приняли решение убрать со штампов о пересечении границ гору Арарат, которая располагается на территории Турции, сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, новый образец штампа, в котором будут только детали о пункте пропуска, согласовали 11 сентября.

Можно было бы убрать слово «Армения» [со штампа]? Они этого не сделали, — написал политик.

Гора Арарат является символом армянского народа на протяжении веков. Она даже изображена на государственном гербе страны. Арарат находится приблизительно в 32 километрах от границы с Арменией.

