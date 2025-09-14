Празднование Дня города в Москве
Армения отказалась от горы Арарат на штампах

Армения уберет изображение горы Арарат со штампов о пересечении границ

Гора Арарат Гора Арарат Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Власти Армении приняли решение убрать со штампов о пересечении границ гору Арарат, которая располагается на территории Турции, сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, новый образец штампа, в котором будут только детали о пункте пропуска, согласовали 11 сентября.

Можно было бы убрать слово «Армения» [со штампа]? Они этого не сделали, — написал политик.

Гора Арарат является символом армянского народа на протяжении веков. Она даже изображена на государственном гербе страны. Арарат находится приблизительно в 32 километрах от границы с Арменией.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил Центробанку разместить на новых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны. В своем обращении к Эльвире Набиуллиной депутат перечислил российские города, а также Одессу, Киев и Минск. По его словам, они навсегда связаны с историей России.

