21 декабря 2025 в 14:40

Дело об убийстве стюардессы-россиянки в ОАЭ вышло на новый этап

Подозреваемого в убийстве стюардессы-россиянки в ОАЭ арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петербуржца Альберта Моргана, подозреваемого в убийстве бывшей возлюбленной — стюардессы Анастасии — в ОАЭ, задержали в аэропорту Пулково сразу после возвращения из этой страны, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Фигуранта отправили в СИЗО.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Альберта Моргана, — сказано в сообщении.

Знакомые погибшей высказывают разные версии произошедшего. По словам некоторых из них, девушка якобы могла рассматривать работу на бизнес-джетах с обслуживанием VIP-клиентов, что, по их мнению, усилило конфликт с бывшим партнером.

Коллега Анастасии Надежда в свою очередь не подтверждает версию о «второй работе». Она считает, что поездка в ОАЭ могла быть связана с собеседованием и поиском новой позиции, а не с иной деятельностью.

По предварительной информации, обвиняемый выследил и напал в номере отеля в Дубае. Морган нанес ей около 15 ножевых ударов, после чего скрылся. Тело девушки обнаружили сотрудники отеля. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Телеканал 78.ru сообщил, что стюардесса, могла оказывать интимные услуги некоторым пассажирам. По данным телеканала, девушка около двух лет состояла в отношениях с 41-летним петербуржцем, который, заподозрив ее в измене, взломал соцсети. 78.ru пишет, что после обнаруженных там сведений решился на убийство.

