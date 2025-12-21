Новый год-2026
21 декабря 2025 в 00:55

«Да, мы ждем»: Песков озвучил, что Алиев приедет на саммит лидеров СНГ

Песков заявил, что Алиева ждут на саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев может посетить предстоящую неформальную встречу лидеров стран Содружества Независимых Государств, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Мероприятие запланировано на середину декабря в Санкт-Петербурге.

Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся, — сказал Песков.

Неформальный саммит пройдет в северной столице России 21 и 22 декабря. Данный формат встречи предполагает более свободный и доверительный характер диалога между участниками без жестких протокольных рамок. Это событие станет частью регулярного политического диалога в рамках Содружества, направленного на обсуждение актуальных вопросов сотрудничества.

Ранее сообщалось, что сотрудничество между государствами Персидского залива и странами СНГ достигло исторического пика благодаря росту торговли, расширению инвестиций и новым логистическим коридорам. Партнерство трансформируется из простого товарообмена в прочный стратегический альянс. Так, отношения России и ОАЭ назвали наглядным примером такого стратегического сдвига. Партнерство сосредоточено на конкретных проектах.

