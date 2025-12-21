«Да, мы ждем»: Песков озвучил, что Алиев приедет на саммит лидеров СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев может посетить предстоящую неформальную встречу лидеров стран Содружества Независимых Государств, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Мероприятие запланировано на середину декабря в Санкт-Петербурге.

Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся, — сказал Песков.

Неформальный саммит пройдет в северной столице России 21 и 22 декабря. Данный формат встречи предполагает более свободный и доверительный характер диалога между участниками без жестких протокольных рамок. Это событие станет частью регулярного политического диалога в рамках Содружества, направленного на обсуждение актуальных вопросов сотрудничества.

