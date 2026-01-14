Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:55

«С фантастическим чувством юмора»: Житинкин высказался о Золотовицком

Режиссер Житинкин: Золотовицкий обладал фантастическим чувством юмора

Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ им. Чехова Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У актера, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого было потрясающее чувство юмора, сказал NEWS.ru режиссер, народный артист РФ Андрей Житинкин. Он добавил, что Золотовицкий был замечательным педагогом и обладал отличными организаторским способностями.

Он помимо актерских вещей очень много делал в публичном пространстве. Его капустники Москва передавала из уст в уста. У него было фантастическое чувство юмора, — сказал Житинкин.

Режиссер отметил, что Золотовицкий был очень хорошим педагогом, даже не поющих и не танцующих людей он мог заставить на сцене петь и танцевать.

Он мог заставить и Рязанова петь, и Захарова, и Ширвиндта, и Слава Зайцев без слуха у него мог петь, танцевать, то есть Игорь Золотовицкий обладал еще организаторскими способностями. Поэтому я совершенно не удивился, когда он стал ректором Школы-студии МХАТ, — отметил Житинкин.

Режиссер добавил, что Золотовицкий был жестким педагогом. Он понимал, что студентов нужно готовить к бешеной конкуренции в профессии, но при этом в душе он оставался очень добрым.

Он, может быть, даже не доиграл, потому что его все расхватывали. Он мог больше сниматься, мог больше играть. Но он посвятил себя педагогике и нашему актерскому братству. Я даже не представляю, что сейчас будет делать Дом актера (Золотовицкий был директором Центрального Дома актера. — NEWS.ru), — резюмировал режиссер.

Актер скончался в возрасте 64 лет. По информации ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

актеры
смерти
режиссеры
юмор
Виктория Колодонова
В. Колодонова
