14 января 2026 в 11:53

Рабочий-мигрант разбился насмерть, сорвавшись с высоты

В Москве рабочий мигрант погиб при падении с высоты на стройплощадке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Двое рабочих сорвались с высоты на строительной площадке на юго-востоке Москвы, один из них скончался, сообщает MK.RU. По данным издания, оба оказались трудовыми мигрантами.

Инцидент случился вечером 14 января на Рязанском проспекте. 39-летний мужчина скончался на месте происшествия, его напарника доставили в больницу.

Ранее в подмосковной Электростали на складе произошел несчастный случай — работницу клининговой компании придавило грузовым лифтом. Сотрудница залезла под платформу грузового подъемника, который в этот момент пришел в движение и опустился на нее. На помощь женщине сразу же бросились другие работники склада. Женщина выжила. Предварительно, у пострадавшей диагностирована травма позвоночника.

До этого в Красносельском районе Петербурга во время проведения работ 38-летний монтажник сорвался с высоты около шести метров и упал в шахту. Он получил открытый перелом голени, тупую травму грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, но выжил. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

