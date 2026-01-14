Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:58

Пьяные «разборки» москвича с зеркалом в метро попали на видео

Москвич из-за подруги разбил ногой зеркало в метро и попал на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пассажир московского метро разбил зеркало в лифте на станции «Петровский парк», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Полиция задержала 33-летнего ранее судимого мужчину. По словам нарушителя, он поссорился с подругой и в пьяном виде вымещал злость на зеркале.

Агрессивный пассажир на станции метро «Петровский парк» умышленно разбил ногой зеркало, установленное в лифте, — сказано в сообщении.

Ранее москвичка заявила о нападении во время свидания в элитном ресторане. По словам девушки, кавалер по имени Эльвин внезапно ударил ее во время встречи в баре «Луч». Она подчеркнула, что персонал заведения не вмешался в конфликт. Две другие москвички сообщили, что Эльвин давал им пощечины и угрожал после свиданий.

В Калуге до этого аьяный мужчина напал на 16-летнего подростка после конфликта в очереди на каток: он ударил юношу по голове, а когда тот упал, продолжил бить его ногами. Нетрезвый горожанин попытался пролезть без очереди и разозлился после замечания. Подростка увезли в больницу с переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

Москва
метро
зеркала
задержания
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.