Пьяные «разборки» москвича с зеркалом в метро попали на видео Москвич из-за подруги разбил ногой зеркало в метро и попал на видео

Пассажир московского метро разбил зеркало в лифте на станции «Петровский парк», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Полиция задержала 33-летнего ранее судимого мужчину. По словам нарушителя, он поссорился с подругой и в пьяном виде вымещал злость на зеркале.

Агрессивный пассажир на станции метро «Петровский парк» умышленно разбил ногой зеркало, установленное в лифте, — сказано в сообщении.

