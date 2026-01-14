Атака США на Венесуэлу
Жители российского города остались без отопления в -35 градусов

В Богдановиче Свердловской области пропало отопление при -35 градусах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители 17 многоквартирных домов в Богдановиче Свердловской области остались без отопления в ночь на 14 января при температуре -35 градусов из-за серьезной коммунальной аварии, сообщил градоначальник Олег Нейфельд в Telegram-канале. Для решения проблемы была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, при этом горячее водоснабжение сохранилось.

Ситуация в южной части города с отоплением остается сложной. В ближайшее время собирается комиссия по ЧС. На данный момент порядка 17 МКД остаются без отопления. Горячая вода доступна, — написал он.

Ранее жители Кировского и Московского районов Санкт-Петербурга массово сообщили об отключении отопления и горячего водоснабжения в своих домах. По их словам, батареи были холодными, а в аварийных службах подтвердили, что теплоноситель подается с пониженными параметрами, что не позволяет обеспечить нормальный обогрев помещений.

Кроме того, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь заявил, что при отключении отопления и горячей воды в холодное время года необходимо позвонить в диспетчерскую управляющей компании и зафиксировать номер заявки. Также он посоветовал уточнить у специалиста, связано ли отключение с плановыми работами или является аварийным.

