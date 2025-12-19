Новый год-2026
Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать при отключении отопления зимой

Эксперт по ЖКХ Бондарь: при отключении отопления зимой следует обратиться в УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При отключении отопления и горячей воды в зимний период следует позвонить в диспетчерскую управляющей компании и запомнить номер заявки, заявил LIFE.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В разговоре со специалистом важно выяснить, является ли отключение плановым или аварийным.

При аварии закон допускает суммарный перерыв до 24 часов в месяц, а единовременный перерыв зависит от температуры в помещении: до 16 часов при +12 °C, до восьми часов при +10–12 °C и до четырех часов при +8–10 °C. С горячей водой ситуация другая: кратковременные отключения на ремонт и профилактику допустимы, но их длительность тоже ограничивается, — уточнил Бондарь.

Если в управляющей организации нет никакой реакции или сроки устранения проблемы затянулись, нужно пожаловаться в жилищную инспекцию. Эксперт напомнил, что отключение воды или отопления зимой из-за долгов по оплате недопустимо. За это собственник вправе требовать не только перерасчет, но и компенсацию. В качестве аргументации понадобятся документальная фиксация проблемы и акт о некачественной услуге.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова заявила, что субсидии могут помочь сэкономить на счетах за отопление. По ее словам, также поможет установка индивидуальных счетчиков.

