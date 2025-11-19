Финансист дала советы, как сократить расходы на отопление Финансист Волкова: субсидии помогут сэкономить на счетах за отопление

Субсидии могут помочь сэкономить на счетах за отопление, рассказала «ФедералПресс» финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, также поможет установка индивидуальных счетчиков.

Для многих фраза «снизить коммунальные платежи» звучит сомнительно, но на самом деле существует несколько законных способов уменьшить расходы на отопление или хотя бы не переплачивать, — рассказала Волкова.

Финансист отметила, что получить субсидии могут семьи, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают установленный порог — около 22% от совокупного дохода. По ее словам, установка счетчиков может сократить до 20-30% от затрат на отопление.

Ранее депутат Сергей Колунов рассказал, что жильцы многоквартирного дома вправе получить перерасчет платежей за отопление в случае низкой температуры в квартире или подъезде. По его словам, для этого обязательно надо зафиксировать проблему документально, после чего обратиться в управляющую компанию.