Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление

Жильцы многоквартирного дома вправе получить перерасчет платежей за отопление в случае низкой температуры в квартире или подъезде, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). По его словам, для этого обязательно надо зафиксировать проблему документально, после чего обратиться в управляющую компанию.

На сегодняшний день норма отопления в жилой квартире — от 18 до 20 градусов тепла. И есть еще норма для коридоров в жилых домах — там температура в отопительный сезон должна не опускаться ниже 16 градусов, — подчеркнул депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что с 6 ноября в России вступили в силу новые штрафы для организаций и должностных лиц, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Закон направлен на усиление ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных властей.

До этого стало известно, что в следующем году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги почти на 10%. Плата за ЖКУ вырастет на 9,9%. В 2027 году ожидается рост на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%.