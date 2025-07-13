Стало известно, как меняются пенсии россиян при переезде Адвокат Ярмуш: при переезде в более зажиточный регион пенсии россиян могут расти

Переезд внутри России не затронет основную часть вашей пенсии – страховую, сообщила RT адвокат Мария Ярмуш. Однако в некоторых регионах можно получить дополнительные выплаты.

Юрист подчеркнула, что страховая часть пенсии рассчитывается исходя из стажа и отчислений и не зависит от места проживания внутри страны. Где бы пенсионер ни жил – в Сибири, на Урале или в Центральной России – эта сумма останется прежней. Однако если россиянин переезжает в регион с более высоким прожиточным минимумом, например, в Москву, у него появляется право на дополнительную поддержку.

Новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата, — пояснила Ярмуш.

Эксперт также напомнила о важных административных шагах. При смене региона необходимо сняться с учета в отделении Социального фонда России (СФР) по старому месту жительства. После переезда обязательно нужно встать на учет в СФР по новому адресу, чтобы избежать проблем с выплатами и возможными надбавками.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предусматривает повышение пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.