Бывшие участки владельцев IKEA в России сменили собственников

Компания МИП, связанная с девелоперской группой «Брусника», приобрела в Челябинской области земельный участок площадью 39,8 гектара, который до недавнего времени принадлежал шведской Ingka Group (оператору магазинов IKEA), сообщает РБК. Представитель «Брусники» подтвердил изданию факт совершения сделки.

На этой территории изначально планировалось строительство торгового центра «Мега», однако Ingka Group в свое время отказалась от реализации проекта, как и от многих других в России, из-за изменения глобальной стратегии.

Параллельно с этой сделкой из данных Росреестра следует, что еще один крупный участок шведской группы — площадью около 40 гектаров в Ленинградской области — в 2025 году перешел в собственность АО «СЕВНИИГИМ». Эта площадка также предназначалась под проект «Мега», инвестиции в который оценивались в 23 млрд рублей, но был заморожен в 2020 году.

Ранее юрист Диана Сорк рассказала, что крупные международные корпорации, объявившие о приостановке деятельности в РФ, продолжают защищать свои товарные знаки в российском правовом поле. Она указала, эта стратегия является прагматичным подходом к защите бизнес-активов.