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03 июля 2025 в 14:07

Назван дедлайн по обратному выкупу IKEA шведским владельцем

Право шведской Ingka на обратный выкуп IKEA истекает в сентябре 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Право шведской компании Ingka на обратный выкуп торговых центров «Мега», в которых находились магазины IKEA, истекает в сентябре 2025 года, сообщил в интервью РБК заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. По его словам, шведская сторона не подавала соответствующих заявок.

В сентябре 2023 года консорциум во главе с Газпромбанком завершил сделку по приобретению 14 торговых центров «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м, расположенных в ключевых регионах России — от Москвы до Новосибирска. Условия сделки, сумма которой не разглашалась, предусматривали возможность обратного выкупа объектов прежним владельцем. Однако, по словам Хачатурова, Ingka Centres до сих пор не проявляла интереса к реализации этого опциона.

У них дедлайн — сентябрь 2025 года. Если спросите мое мнение — они вряд ли этой возможностью воспользуются. Мне кажется, ситуация такая, что они возвращаться сегодня не будут, — отметил он.

В мае Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство ООО «Торг», ранее входившего в группу IKEA, и предоставил компании рассрочку на 32 месяца для погашения долга перед государством. Сумма иска ФНС составляет около 9,3 млрд рублей.

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Газпромбанк
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