Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию Глава СТЦ: IKEA вряд ли вернется в Россию в ближайшие три года

Шведский магазин IKEA вряд ли вернется в Россию в ближайшие три года, заявил РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, компания максимально негативно относилась к тому, чтобы остаться в РФ, и очень быстро покинула страну.

Шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трех лет, — сказал Шакиров.

При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что никто не будет сохранять бывшие площади IKEA пустыми. Он добавил, что в этих помещениях создают склады или открывают локальные мебельные магазины.

Ранее основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин заявил, что продажи мебели в России с 2025 года упали на 12–15%, цены на корпусную мебель за полтора года выросли на 15–25%. Он выразил мнение, что одним из влияющих факторов стал уход IKEA и других брендов из страны.

Помимо этого, Рагозин отметил, что высокие процентные ставки делают инвестиции недоступными, вынуждая компании работать с меньшими оборотами, но высокой маржой, что ведет к росту цен. Нехватка квалифицированных кадров и проблемы с логистикой увеличивают себестоимость продукции.