Стало известно, кто виноват в подорожании мебели в России Директор STAVROS Рагозин: цены на мебель в России выросли из-за ухода IKEA

Продажи мебели в России с 2025 года упали на 12–15%, цены на корпусную мебель за полтора года выросли на 15–25%, заявил основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, одним из влияющих факторов стал уход IKEA и других брендов из страны.

После ухода IKEA и других иностранных брендов отечественным компаниям пришлось срочно наращивать ассортимент, перестраивать логистику и производственные цепочки. Все это стоит немалых денег. Мебельная отрасль достаточно капиталоемкая. Чтобы перезапустить модельный ряд или начать производить новый вид изделий (например, модульную систему хранения), нужны инвестиции. Теперь эти затраты перекладываются на цену товара, — пояснил эксперт.

Помимо этого, Рагозин отметил, что высокие процентные ставки делают инвестиции недоступными, вынуждая компании работать с меньшими оборотами, но высокой маржой, что ведет к росту цен. Нехватка квалифицированных кадров и проблемы с логистикой увеличивают себестоимость продукции. Компании переходят на гибкое производство и онлайн-продажи, оптимизируя запасы. Крупные игроки удерживают цены, но это может привести к убыткам.

Также эксперт подчеркнул, что рост цен при падении спроса — необходимость для выживания отрасли. Россияне сокращают покупки мебели из-за роста цен на другие товары и услуги, а также из-за снижения спроса на новое жилье и ипотеку. Отложенный эффект инфляции заставляет людей копить, а не тратить.

Ранее эксперт Антон Свириденко сообщил, что в экономике России наблюдаются признаки охлаждения. Темпы роста замедлились, продажи новостроек сократились вдвое, а автопроизводство и производство сельхозтехники демонстрируют снижение. Свириденко предупреждает, что за ситуацией с высокой ставкой Центрального банка нужно следить, чтобы избежать переохлаждения экономики.