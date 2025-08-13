Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:31

Экономист назвал риски для российской экономики

Экономист Свириденко заявил, что в экономике РФ появились признаки охлаждения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В экономике России прослеживаются признаки охлаждения, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, следующей стадией уже станет переохлаждение.

Нельзя расслабляться. За ситуацией с высокой ставкой Центрального банка тоже надо следить, потому что это еще высокий уровень, слишком долгое время. Это действительно приведет к переохлаждению экономики, — сообщил он.

Свириденко заявил, что охлаждение экономики, безусловно, присутствует. Он отметил, что темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом. По его словам, вышла новость о двукратном сокращении продаж новостроек.

Кроме того, он указал, что автопроизводство демонстрирует снижение продаж и, как следствие, сокращение выпуска. Также упали производство и продажи сельхозтехники.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Совет директоров Центробанка может делать паузы в ходе снижения ключевой ставки. По его словам, это возможно, если оперативные данные покажут недостаточно быстрое снижение темпов роста цен.

Россия
экономика
риски
ставки
