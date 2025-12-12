Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Как вернуть белизну кухонным ящикам без дорогих средств: простой домашний способ, который убирает жирный налет и желтизну

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда кухонная мебель начинает желтеть, даже регулярная уборка не спасает, и белые поверхности выглядят тускло. На самом деле проблема часто кроется не в стойкости жира, а в неправильном уходе. Стоит лишь чуть изменить подход — и налет исчезает буквально за пару минут.

Главная ошибка — слабые моющие средства. Они не снимают жир, а размазывают его, создавая липкую пленку. Чтобы убрать налет, смешайте уксус с водой один к одному и раз в неделю протирайте ящики мягкой губкой. Сильная химия не нужна, раствор сам растворяет жировую пленку.

Для поддержания чистоты каждые три дня проходите поверхности содой: она мягко очищает без царапин. Жесткие губки лучше исключить — они только портят покрытие и помогают жиру въедаться глубже. В углах и стыках очищайте налет старой зубной щеткой с лимонным соком. А во время готовки держите ящики закрытыми и включайте вытяжку — так белизна сохраняется намного дольше.

Ранее сообщалось, что иногда унитаз покрывается ржавыми разводами и известковым налетом даже при регулярной уборке, а специализированные средства стоят недешево и пахнут слишком резко. К счастью, есть простой трюк, который работает без усилий и не требует драить поверхность.

Марина Макарова
М. Макарова
