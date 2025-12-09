ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:47

В Петербурге резко упало производство одного вида продукции

РБК: в Петербурге резко упало производство мебели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Петербурге резко упало производство мебели, сообщило РБК. Отмечается что индекс промышленного производства в этой сфере снизился по итогам января — октября более, чем ИПП других обрабатывающих отраслей, на 16,7% год к году.

По нашей внутренней аналитике падение в производстве мебели идет по всей стране — примерно около 15% к прошлому году, — заявил генеральный директор компании «Слотекс» Вадим Осипов.

Другой участник рынка — директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, заявил, что главная причина снижения — в высокой ключевой ставке ЦБ. По его словам, из-за этого просело строительство, деньги лежат на депозитах и предметы отложенного спроса не приобретаются.

Ранее сообщалось, что число сделок с недвижимостью без использования ипотеки сократилось за октябрь на 10% год к году. При этом доля покупок жилья с ипотекой, напротив, выросла до 27%, сказал руководитель департамента аналитики и данных центра М2 Дмитрий Смирнов.

Cанкт-Петербург
мебель
производство
Россия
