Самый хрустящий салат с кальмарами «Морской бриз» — нужны пекинская капуста, яйцо и ложка икры

Этот салат впечатляет идеальным балансом текстур: упругая пекинская капуста создает свежий хруст, нежные кальмары тают во рту, а яйцо и икра добавляют сочные и пикантные нотки. Легкая заправка на основе лимонного сока и масла подчеркивает натуральный вкус морепродуктов, делая блюдо освежающим и по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г очищенных кальмаров, 300 г пекинской капусты, 3 яйца, 2-3 ст. л. красной икры, зеленый лук для подачи. Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, соль и черный перец по вкусу. Кальмаров опустите в кипящую подсоленную воду на 2 минуты, затем резко охладите в ледяной воде и нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и крупно натрите. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. В салатнике смешайте кальмары, капусту и яйца. В отдельной емкости взбейте масло с лимонным соком, солью и перцем. Заправьте салат соусом и аккуратно перемешайте. При подаче выложите салат горкой, сверху украсьте ложкой красной икры и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Для эффектной подачи можно сервировать салат в корзинках из пекинской капусты.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.