«Страхуют себя»: зарубежные бренды продолжают сохранять в РФ товарные знаки

Юрист Сорк: тренд на сохранение зарубежными компаниями товарных знаков остается

Магазин одежды Zara

Крупные международные корпорации, объявившие о приостановке деятельности в России, продолжают защищать свои товарные знаки в российском правовом поле. Юрист Диана Сорк в беседе с «Российской газетой» указала, эта стратегия является прагматичным подходом к защите бизнес-активов.

Согласно данным Роспатента, такие гиганты как Zara, Uniqlo, Hyundai, IKEA и Apple регулярно продлевают регистрацию интеллектуальной собственности. Сохранение товарных знаков позволяет компаниям контролировать использование своей символики на территории РФ. Даже при невозможности ведения операционной деятельности, правообладатели препятствуют незаконному использованию брендов третьими лицами. Как отмечают аналитики, это стандартная международная практика защиты интеллектуальной собственности.

Основная причина — стремление правообладателя сохранить контроль над своими нематериальными активами. Иностранные компании страхуют себя от того, чтобы другие компании, работающие в России, не воспользовались их товарным знаком. И даже если актив заберут, его новые обладатели будут вынуждены проводить ребрендинг, — пояснила юрист.

Профессиональное сообщество рассматривает такие действия как стратегическую подготовку к возможному возобновлению работы на российском рынке в будущем. По оценкам экономистов, многие бренды могут вернуться под измененными бизнес-моделями, включая франчайзинговые схемы или партнерства с местными производителями, что позволит минимизировать операционные риски.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Mercedes-Benz подал в Роспатент заявки на регистрацию двух вариантов своего бренда — на русском и английском языках. По данным источника, компания намерена заниматься продажей автомобилей, запчастей и сервисным обслуживанием.

