12 сентября 2025 в 11:07

Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию

Mash: Mercedes подал заявки на регистрацию товарного знака в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоконцерн Mercedes-Benz подал в Роспатент заявки на регистрацию двух вариантов своего бренда — на русском и английском языках, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, компания намерена заниматься продажей автомобилей, запчастей и сервисным обслуживанием.

В октябре 2022 года Mercedes-Benz заявил об уходе из России и продаже всех своих активов, в том числе завода в Подмосковье. Причиной стала специальная военная операция. Свои активы в России на конец 2021 года компания оценивала в €2 млрд.

Ранее стало известно, что китайская компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, позволяющий производить и продавать пиво, кофе, шоколад и другие продукты. Заявка была подана 28 декабря 2024 года и зарегистрирована 4 сентября 2025 года.

До этого японский холдинг Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, направил в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Компания намерена зарегистрировать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в двух цветовых вариантах — красном и зеленом.

