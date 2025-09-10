В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, позволяющий производить и продавать пиво, кофе, шоколад и другие продукты, следует из данных Роспатента. Заявка была подана 28 декабря 2024 года и зарегистрирована 4 сентября 2025 года.

Зарегистрированный товарный знак охватывает классы международной классификации товаров: 26, 30, 31 и 32. Компании позволено производить и продавать в России декоративные изделия, изделия для шитья, товары для волос, гирлянды, продукты питания, овощи, фрукты и ягоды, а также пиво и соки.

