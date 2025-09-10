Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 17:40

В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей

Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для пива, кофе и шоколада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, позволяющий производить и продавать пиво, кофе, шоколад и другие продукты, следует из данных Роспатента. Заявка была подана 28 декабря 2024 года и зарегистрирована 4 сентября 2025 года.

Зарегистрированный товарный знак охватывает классы международной классификации товаров: 26, 30, 31 и 32. Компании позволено производить и продавать в России декоративные изделия, изделия для шитья, товары для волос, гирлянды, продукты питания, овощи, фрукты и ягоды, а также пиво и соки.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (SHAMAN) в регистрации товарного знака «Я русский». Решение было принято в конце августа этого года после рассмотрения двух заявок, поданных исполнителем.

До этого СМИ сообщили, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне.

Кроме того, японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подал в Роспатент 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки от 31 августа касаются логотипов GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также русской версии названия — «Юникло».

