Акции Xiaomi просели после нового инцидента с электромобилем Акции Xiaomi упали на 7,5% после ДТП с электрокаром SU7 в Китае

Акции Xiaomi продемонстрировали обвал на 7,5% на Гонконгской бирже после сообщения о новом ДТП с электромобилем SU7 в Чэнду, где автомобиль загорелся, а водитель оказался в ловушке, сообщает Bloomberg. Позже бумаги частично отыграли падение, сократив снижение до 5,48%.

В материале говорится, что инцидент вызвал вопросы к безопасности дверных ручек с электронным управлением, поскольку очевидцы не смогли открыть двери горящего автомобиля. Власти пока не сообщали о пострадавших или погибших в результате аварии. Это уже не первое происшествие с SU7 — в марте 2025 года после аварии с гибелью трех человек акции компании также демонстрировали снижение.

Ранее стало известно, что Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI. Решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Оказалось, что устройства могут загореться и взорваться. Пользователи, чьи гаджеты подпадают под условия отзыва, имеют право на полный возврат стоимости в размере 159 юаней (1,7 тысячи рублей).