Пауэрбанки одного производителя массово отзывают из-за угрозы взрыва Xiaomi отзывает почти 150 тысяч пауэрбанков из-за риска взрыва и возгорания

Китайская компания Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI, сообщает NotebookCheck. Данное решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Выяснилось, что устройства могут загореться и взорваться.

Пользователи, чьи гаджеты подпадают под условия отзыва, имеют право на полный возврат стоимости в размере 159 юаней (1,7 тысячи рублей). Хотя модель PB2030MI официально продается не только в Китае, но и за его пределами, отзыв распространяется исключительно на пауэрбанки, реализованные на территории КНР.

Пользователям, которые продолжают использовать аккумуляторы данной модели, рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности. В частности, не следует оставлять устройство без присмотра во время процесса зарядки, особенно в ночное время.

Ранее пользователи устройств Xiaomi сообщали о проблемах с доступом к технике и приложению Mi Home, которое обеспечивает связь между различными устройствами производителя. Эти трудности продолжаются уже несколько дней. Проблемы затронули камеры видеонаблюдения, электрочайники, роботы-пылесосы и другие умные приборы. Российские пользователи отмечают, что даже стабильное подключение может неожиданно прерываться, вызывая аварийное завершение работы приложения.