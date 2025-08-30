День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 10:28

Пауэрбанки одного производителя массово отзывают из-за угрозы взрыва

Xiaomi отзывает почти 150 тысяч пауэрбанков из-за риска взрыва и возгорания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайская компания Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI, сообщает NotebookCheck. Данное решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Выяснилось, что устройства могут загореться и взорваться.

Пользователи, чьи гаджеты подпадают под условия отзыва, имеют право на полный возврат стоимости в размере 159 юаней (1,7 тысячи рублей). Хотя модель PB2030MI официально продается не только в Китае, но и за его пределами, отзыв распространяется исключительно на пауэрбанки, реализованные на территории КНР.

Пользователям, которые продолжают использовать аккумуляторы данной модели, рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности. В частности, не следует оставлять устройство без присмотра во время процесса зарядки, особенно в ночное время.

Ранее пользователи устройств Xiaomi сообщали о проблемах с доступом к технике и приложению Mi Home, которое обеспечивает связь между различными устройствами производителя. Эти трудности продолжаются уже несколько дней. Проблемы затронули камеры видеонаблюдения, электрочайники, роботы-пылесосы и другие умные приборы. Российские пользователи отмечают, что даже стабильное подключение может неожиданно прерываться, вызывая аварийное завершение работы приложения.

аккумуляторы
Xiaomi
технологии
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог развеяла миф о связи длительности отношений с частотой секса
Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.