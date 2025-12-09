Автоэксперт предупредил о последствиях глубокой разрядки аккумулятора

Из-за глубокого разряда батареи аккумулятор может выйти из строя, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, это может произойти из-за утечки тока в электроцепи автомобиля.

Основная причина выхода аккумулятора из строя – частые глубокие разряды. Это состояние, при котором уровень заряда падает ниже допустимого предела, обычно до 20% от номинальной емкости. В этом случае повреждаются пластины и электролит, особенно это опасно для свинцово-кислотных батарей, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что «посадить» аккумулятор могут также новые сигнализации — они тратят много энергии. По его словам, вероятность внезапной поломки батареи существенно увеличивается спустя пять или шесть лет после эксплуатации.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что проблемы с зарядом, ослабленный запуск двигателя и потеки электролита, как правило, указывают на скорое окончание срока службы аккумулятора. Для последнего характерны белые солевые отложения на корпусе батареи.