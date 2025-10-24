Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:42

Автоэксперт рассказал, как вовремя выявить «умирающий» аккумулятор

Автоэксперт Васильев: аккумулятор перед поломкой часто быстро разряжается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с зарядом, ослабленный запуск двигателя и потеки электролита, как правило, указывают на скорое окончание срока службы аккумулятора, заявил Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев. Для последнего характерны белые солевые отложения на корпусе батареи.

Во многих современных аккумуляторах есть специальный индикатор уровня заряда — небольшое окошко, которое светится зеленым, если все в порядке. Если же индикатор не горит и зарядка уже не помогает, значит, пришло время менять аккумулятор. О приближающемся конце его службы также говорит затрудненный пуск двигателя, — отметил Васильев.

Когда аккумулятор начинает слабеть, двигатель заводится с трудом, а стартер крутится вяло, уточнил эксперт. Он добавил, что проблему можно заподозрить, если при включении мощных потребителей энергии, таких как фары или аудиосистема, обороты двигателя заметно падают.

Ранее автоэксперт Александр Гусаров заявил, что жителям Москвы и других городов Центральной России следует менять летние шины на зимние при температуре плюс семь градусов и ниже. Он также предостерег от покупки китайской резины.

