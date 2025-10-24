Автоэксперт рассказал, как вовремя выявить «умирающий» аккумулятор

Проблемы с зарядом, ослабленный запуск двигателя и потеки электролита, как правило, указывают на скорое окончание срока службы аккумулятора, заявил Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев. Для последнего характерны белые солевые отложения на корпусе батареи.

Во многих современных аккумуляторах есть специальный индикатор уровня заряда — небольшое окошко, которое светится зеленым, если все в порядке. Если же индикатор не горит и зарядка уже не помогает, значит, пришло время менять аккумулятор. О приближающемся конце его службы также говорит затрудненный пуск двигателя, — отметил Васильев.

Когда аккумулятор начинает слабеть, двигатель заводится с трудом, а стартер крутится вяло, уточнил эксперт. Он добавил, что проблему можно заподозрить, если при включении мощных потребителей энергии, таких как фары или аудиосистема, обороты двигателя заметно падают.

