Глава АвтоВАЗа возмутился перешедшему все границы китайскому демпингу

Демпинг китайских автомобильных компаний на российском рынке достиг беспрецедентных масштабов в 2025 году: скидки на их машины доходили до 1 млн рублей, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «Ведомостям». Он отметил, что китайская ценовая политика «перешла все мыслимые границы».

Что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешёл все мыслимые границы в текущем году, — сказал Соколов.

Глава компании указал, что даже в этих условиях автомобили Lada остаются доступнее для покупателей, чем импортные китайские аналоги. По его словам, это происходит несмотря на меньшую государственную поддержку и более сложные условия кредитования для российского производителя.

Соколов подчеркнул, что китайские производители имеют значительные преимущества: процентные ставки в Китае находятся на уровне примерно 3%, а также действуют различные программы государственного стимулирования экспорта. В отличие от них, «АвтоВАЗ», по утверждению топ-менеджера, не получает индивидуальных субсидий от государства. Он также уточнил, что предпочитает рассматривать субсидирование ставок по кредитам на автомобили не как поддержку производителя, а как социальную меру для определенных категорий граждан.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявлял, что новые правила экспорта китайских машин сделают этот транспорт более недоступным для людей. По его словам, это значительно сократит объемы параллельного импорта. Так он отреагировал на то, что власти КНР планируют с 2026 года ограничить экспорт новых автомобилей под видом б/у.