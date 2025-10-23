Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 13:23

Москвичам напомнили, когда нужно менять летние шины на зимние

Автоэксперт Гусаров призвал москвичей менять шины при семи градусах тепла и ниже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Москвы и других городов Центральной России следует менять летние шины на зимние при температуре плюс семь градусов и ниже, заявил 360.ru автоэксперт Александр Гусаров. Он предостерег от покупки китайской резины. По его словам, такие шины уступают по качеству европейским или отечественным.

Учитывая, что ночная температура в столице опускается не до минусовых отметок, но до плюс трех градусов, а поднимается максимум до плюс семи градусов, менять нужно. Протектор перестает работать, начинает дубить, — отметил Гусаров.

По его мнению, автомобилистам нет смысла бояться потери шипов или преждевременного износа зимней резины. Качественные шины должны выдержать любые испытания на дорогах. Эксперт добавил, что при покупке резины опасно экономить, ведь от этого зависит жизнь как водителя, так и пассажиров.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас заявил, что автолюбители могут самостоятельно менять резину на машине. По его словам, это позволит сэкономить и избежать очередей в мастерские.

Москва
шины
автомобилисты
автоэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены
«Полный мрак»: Захарова не поняла решение ЕС и описала его одной фразой
Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ
В центре Петербурга утонул морж
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
БПЛА над Бронницами, бомба в динамике, ампутация: ВСУ атакуют РФ 23 октября
Депутат Шеремет раскрыл, кому нанесут вред новые санкции Евросоюза
Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань
«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова
Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам
Украина сообщила о получении от России тел погибших
Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства
Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС
Военкор оценил ночные удары по Украине
Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ
Сайт Евросоюза сломался после публикации 19-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.