Москвичам напомнили, когда нужно менять летние шины на зимние Автоэксперт Гусаров призвал москвичей менять шины при семи градусах тепла и ниже

Жителям Москвы и других городов Центральной России следует менять летние шины на зимние при температуре плюс семь градусов и ниже, заявил 360.ru автоэксперт Александр Гусаров. Он предостерег от покупки китайской резины. По его словам, такие шины уступают по качеству европейским или отечественным.

Учитывая, что ночная температура в столице опускается не до минусовых отметок, но до плюс трех градусов, а поднимается максимум до плюс семи градусов, менять нужно. Протектор перестает работать, начинает дубить, — отметил Гусаров.

По его мнению, автомобилистам нет смысла бояться потери шипов или преждевременного износа зимней резины. Качественные шины должны выдержать любые испытания на дорогах. Эксперт добавил, что при покупке резины опасно экономить, ведь от этого зависит жизнь как водителя, так и пассажиров.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас заявил, что автолюбители могут самостоятельно менять резину на машине. По его словам, это позволит сэкономить и избежать очередей в мастерские.