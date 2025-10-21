Автоэксперт рассказал, как сэкономить на смене резины Автоэксперт Балабас: водители могут самостоятельно менять резину на машине

Автолюбители могут самостоятельно менять резину на машине, заявил автоэксперт Евгений Балабас. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, это позволит сэкономить и избежать очередей в мастерские.

Достаточно просто четыре раза задомкратить машину штатным домкратом и поменять колеса обычным баллонным ключом. На мой взгляд, это достаточно банальная процедура, которую способен сделать абсолютно любой автовладелец, — заявил Балабас.

Ранее автоэксперт, редактор тематического портала Вадим Гагарин заявил, что шипованные шины быстрее деградируют. По его словам, жителям крупных городов желательно пользоваться фрикционными покрышками. Шипы на шинах могут вылетать и стираться о твердое покрытие.