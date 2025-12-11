Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 02:30

Фаза Луны сегодня, 11 декабря 2025 года. Семье — общение, коту — рыба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 11 декабря в течение всех суток Луна будет проходить 21-е сутки зимнего лунного цикла.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна в убывающей фазе находится под безраздельным управлением дотошной Девы.

Полезные рекомендации для 21-го лунного дня

В этот день можно без колебаний начинать любые проекты, даже те, которые кажутся совершенно бесперспективными. При должной настойчивости и умении они обязательно реализуются именно так, как вы задумали. Этот день также может стать подходящим временем для пересмотра устаревших традиций в каком-либо сообществе: коллективе, жилом комплексе или дружеской компании. Все изменения сегодня окажутся благоприятными, поэтому не стоит им противиться.

Семья и брачные отношения

Этот день подходит для заключения брака, знакомства с родственниками и организации любых семейных мероприятий.

Здоровье и красота

Сегодня особенно полезны водные процедуры, а также употребление продуктов, насыщенных витамином С. Ориентируйтесь на потребности организма и не перетруждайтесь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и финансы

Сегодня удачно сложатся дела для представителей творческих профессий. Это отличный момент для смены места работы, запуска совместных проектов, расширения сети контактов и проведения переговоров.

Природа

Сегодня удачный момент для продуктивной рыбалки — можно ловить не только с помощью удочки, но и сетями. Однако будет попадаться много мелочи. С другой стороны, это станет отличным поводом угостить диких животных и домашних котов. Садоводы могут заняться проверкой правильного хранения семян.

астрология
Луна
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
