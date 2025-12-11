Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 04:43

Российские филологи выбрали слово года

Портал «Грамота.ру» назвал «зумера» словом 2025 года

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Итогом ежегодной акции «Слово года» по версии портала «Грамота.ру» стала победа слова «зумер». Второе и третье места заняли «выгорание» и «ред-флаг» соответственно, пишет ТАСС.

Победителя определили 469 филологов из 23 научных организаций по всей России в ходе рейтингового голосования. Слово «зумер» получило поддержку 42% экспертов. За лидером с небольшим отрывом следовали «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).

Само слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения. Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты... Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление, — отметила заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

Экспертное голосование — финальный этап многоступенчатой методологии портала, направленной на выявление новых слов с потенциалом закрепиться в языке. Кандидаты отбираются по 11 параметрам, что позволяет отфильтровать слова-однодневки.

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Объясняется, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.

слова
победители
зумеры
филологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
В Ленинградской области объявили воздушную тревогу
Как понять сон о пьяном человеке: главные толкования
Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска
Глава крупной компании на Дальнем Востоке пойдет под суд
Российские филологи выбрали слово года
Пострадавшим от телефонных мошенников россиянам рассказали, что надо делать
Пулково временно стал запасным аэродромом
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
Президента Польши удивили планы собственного Генштаба
Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм
Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам
В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»
Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса
В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину
Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров
ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.