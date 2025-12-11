Российские филологи выбрали слово года Портал «Грамота.ру» назвал «зумера» словом 2025 года

Итогом ежегодной акции «Слово года» по версии портала «Грамота.ру» стала победа слова «зумер». Второе и третье места заняли «выгорание» и «ред-флаг» соответственно, пишет ТАСС.

Победителя определили 469 филологов из 23 научных организаций по всей России в ходе рейтингового голосования. Слово «зумер» получило поддержку 42% экспертов. За лидером с небольшим отрывом следовали «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).

Само слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения. Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты... Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление, — отметила заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

Экспертное голосование — финальный этап многоступенчатой методологии портала, направленной на выявление новых слов с потенциалом закрепиться в языке. Кандидаты отбираются по 11 параметрам, что позволяет отфильтровать слова-однодневки.

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Объясняется, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.