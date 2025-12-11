Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 03:21

Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей после весенней индексации 2026 года, пришли к выводу эксперт РИА Новости на основании открытых данных. Выплаты будут увеличены для граждан, которые не смогли набрать необходимый стаж и пенсионные баллы.

Согласно действующему законодательству, социальное пенсионное обеспечение назначается нетрудоспособным гражданам: по старости, инвалидности или потере кормильца. Точный размер выплаты зависит от категории получателя и региона проживания, но средний показатель по стране вырастет. Повышение связано с плановой индексацией, которая традиционно проводится весной.

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля. Таким образом, предстоящее повышение затронет одну из самых социально уязвимых категорий населения. Индексация поможет частично компенсировать влияние роста потребительских цен и поддержит уровень жизни получателей государственных пенсий.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости в России продолжит уверенный рост. Как сообщил Говырин, по новым прогнозам правительства, она вырастет до 27 тыс. рублей в месяц.

