Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине

Мужчинам, обладающим слабым либидо, в первую очередь необходимо проверить уровень эстрадиола, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, избыток этого гормона подавляет мужскую силу и ведет к феминизации фигуры. Она отметила, что для полноценной диагностики состояния необходим комплексный анализ гормонального профиля, выходящий за рамки стандартного теста на общий тестостерон.

Какие гормональные исследования стоит пройти каждому мужчине? Тестостерон. Но смотреть нужно не только общий, а обязательно свободный + ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны). Можно иметь приличный общий тестостерон, но из-за высокого ГСПГ его активная рабочая фракция будет мизерной. Симптомы: упадок сил, депрессия, сниженное настроение. Эстрадиол. Да, у мужчин он тоже есть. Но когда его много, начинается феминизация: жир на боках, гинекомастия, задержка воды, подавленное либидо. Баланс тестостерона и эстрадиола критически важен, — пояснила Матвеева.

Сексолог подчеркнула, что отдельное внимание стоит уделить гормону пролактину, чей скачок часто является коварным подавителем мужской силы, а также показателем работы щитовидной железы. Она отметила, что сбой в ее работе сводит на нет усилия в спортзале и приводит к постоянной усталости.

Мужчинам со сниженным либидо важно проверить уровень пролактина. Это гормон, который в норме должен быть фоном, а не солистом. Его скачок — частый и коварный подавитель мужской силы. Он тихо душит выработку тестостерона, приводя к тем же симптомам, плюс может провоцировать рост грудных желез. Причины: от стресса и недосыпа до микроаденомы гипофиза. Также для поддержания мужской силы важно пройти исследование на уровень ТТГ и Т4. Щитовидная железа — педаль газа всего метаболизма. Если она тупит, никакой спорт и диета не дадут эффекта: вес растет, энергия на нуле, мозг в тумане, — резюмировала Матвеева.

