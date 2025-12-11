Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 04:20

Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине

Сексолог Матвеева: при слабом либидо мужчинам нужно проверить уровень эстрадиола

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мужчинам, обладающим слабым либидо, в первую очередь необходимо проверить уровень эстрадиола, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, избыток этого гормона подавляет мужскую силу и ведет к феминизации фигуры. Она отметила, что для полноценной диагностики состояния необходим комплексный анализ гормонального профиля, выходящий за рамки стандартного теста на общий тестостерон.

Какие гормональные исследования стоит пройти каждому мужчине? Тестостерон. Но смотреть нужно не только общий, а обязательно свободный + ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны). Можно иметь приличный общий тестостерон, но из-за высокого ГСПГ его активная рабочая фракция будет мизерной. Симптомы: упадок сил, депрессия, сниженное настроение. Эстрадиол. Да, у мужчин он тоже есть. Но когда его много, начинается феминизация: жир на боках, гинекомастия, задержка воды, подавленное либидо. Баланс тестостерона и эстрадиола критически важен, — пояснила Матвеева.

Сексолог подчеркнула, что отдельное внимание стоит уделить гормону пролактину, чей скачок часто является коварным подавителем мужской силы, а также показателем работы щитовидной железы. Она отметила, что сбой в ее работе сводит на нет усилия в спортзале и приводит к постоянной усталости.

Мужчинам со сниженным либидо важно проверить уровень пролактина. Это гормон, который в норме должен быть фоном, а не солистом. Его скачок — частый и коварный подавитель мужской силы. Он тихо душит выработку тестостерона, приводя к тем же симптомам, плюс может провоцировать рост грудных желез. Причины: от стресса и недосыпа до микроаденомы гипофиза. Также для поддержания мужской силы важно пройти исследование на уровень ТТГ и Т4. Щитовидная железа — педаль газа всего метаболизма. Если она тупит, никакой спорт и диета не дадут эффекта: вес растет, энергия на нуле, мозг в тумане, — резюмировала Матвеева.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что депрессия зачастую провоцирует переедание и снижает активность. По ее словам, это приводит к набору лишнего веса. Она отметила, что накопившиеся килограммы, в свою очередь, усиливают у человека чувство стыда, подавленности и социальной изоляции.

мужчины
советы
здоровье
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
В Ленинградской области объявили воздушную тревогу
Как понять сон о пьяном человеке: главные толкования
Розовые трусики, геи, эскортницы: как ВСУ превратились в клоунские войска
Глава крупной компании на Дальнем Востоке пойдет под суд
Российские филологи выбрали слово года
Пострадавшим от телефонных мошенников россиянам рассказали, что надо делать
Пулково временно стал запасным аэродромом
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
Президента Польши удивили планы собственного Генштаба
Мигранты, инфляция, цензура: Евросоюз медленно умирает, дальше — фашизм
Мединский нашел способ трудоустроить героев СВО в школы
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам
В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»
Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса
В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину
Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров
ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.