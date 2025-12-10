ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 04:20

Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья

Сексолог Матвеева: растяжка и сведение ног на тренажере полезны для потенции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Упражнения по растяжке и сведению ног на тренажере, которые обычно принято считать женскими, на самом деле полезны для мужской потенции, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, эти практики помогают бороться с закрепощением мышц и тугоподвижностью суставов, которые развиваются с годами.

Первый и главный стереотип, который нужно сломать, что растяжка, шпагаты, сведение ног на тренажере — это исключительно женская прерогатива. Это опасное заблуждение. Мужское тело, особенно с годами и под воздействием силовых тренировок, имеет склонность к закрепощению. Работа на внутреннюю поверхность бедра — те самые сведения, вопреки мифам. Это не про эстетику, а про здоровье таза и стабильность корпуса, что важно в том числе для потенции, — пояснила Матвеева.

Она отметила, что развитие гибкости является инвестицией в свободу движений и профилактикой хронических болей. По ее словам, игнорирование растяжки ведет к скованности, нарушению осанки и проблемам с восстановлением после тренировок.

Растяжка для мужчин — это инвестиция в свободу движений на десятилетия вперед. Она улучшает кровообращение в мышцах, ускоряет их восстановление, снижает посттренировочную боль. Мужчина, игнорирующий гибкость, сознательно обрекает себя на скованность, плохую осанку и хронические боли в спине, — резюмировала Матвеева.

Ранее сообщалось, что людям от 18 до 64 лет необходимо уделять аэробным нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Длительность каждой тренировки должна быть не менее 10 минут. Для поддержания физической активности не обязательно покупать абонемент в зал.

здоровье
мужчины
советы
тренировки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки
«Военный оксюморон»: в Аргентине указали на ошибку ЕС по поводу России
На Камчатке сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья
«Не справились»: Пушков указал на последствия одной ошибки ЕС
«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку
Дрон-камикадзе ВСУ выбил стекла в домах жителей Горловки
«Ливерпуль» победил «Интер» в выездном матче Лиги чемпионов
Фаза Луны сегодня, 10 декабря: бережем печень, моемся, начинаем работать
В Одессе прогремел мощный взрыв
В Сумах пять подростков пострадали в результате стрельбы
Стало известно, с президентом какой страны Путин проведет встречу в Кремле
Популярный среди детей певец раскрыл главное преимущество блокировки Roblox
Стало известно, когда главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль
Военный самолет Ил-76 разбился в Судане
Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты
В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины
В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине
Боец ВС РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
В результате стрельбы в университете пострадали несколько человек
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.