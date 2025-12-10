Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья

Упражнения по растяжке и сведению ног на тренажере, которые обычно принято считать женскими, на самом деле полезны для мужской потенции, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, эти практики помогают бороться с закрепощением мышц и тугоподвижностью суставов, которые развиваются с годами.

Первый и главный стереотип, который нужно сломать, что растяжка, шпагаты, сведение ног на тренажере — это исключительно женская прерогатива. Это опасное заблуждение. Мужское тело, особенно с годами и под воздействием силовых тренировок, имеет склонность к закрепощению. Работа на внутреннюю поверхность бедра — те самые сведения, вопреки мифам. Это не про эстетику, а про здоровье таза и стабильность корпуса, что важно в том числе для потенции, — пояснила Матвеева.

Она отметила, что развитие гибкости является инвестицией в свободу движений и профилактикой хронических болей. По ее словам, игнорирование растяжки ведет к скованности, нарушению осанки и проблемам с восстановлением после тренировок.

Растяжка для мужчин — это инвестиция в свободу движений на десятилетия вперед. Она улучшает кровообращение в мышцах, ускоряет их восстановление, снижает посттренировочную боль. Мужчина, игнорирующий гибкость, сознательно обрекает себя на скованность, плохую осанку и хронические боли в спине, — резюмировала Матвеева.

Ранее сообщалось, что людям от 18 до 64 лет необходимо уделять аэробным нагрузкам не менее 150 минут в неделю. Длительность каждой тренировки должна быть не менее 10 минут. Для поддержания физической активности не обязательно покупать абонемент в зал.