В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине WSJ: чиновники ЕС считают, что переговоры по Украине могут затянуться на месяцы

Согласно оценкам европейских чиновников, переговоры между Россией, США и Украиной о мирном урегулировании могут затянуться на месяцы, передает газета Wall Street Journal. Согласно данным источника, американские представители заверили, что не станут подталкивать Украину к заключению невыгодной для нее сделки.

Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, пока на поле боя не произойдёт крупных изменений, — сказано в публикации.

Европейский чиновник, чье имя не называется, заявил газете, что быстрых результатов по урегулированию ждать не стоит. Он отметил, что обсуждаемые вопросы обладают высокой степенью сложности.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине отражают подходы России в урегулировании конфликта. По его словам, легитимное голосование является основой для будущего мирного договора.

Трамп также признал, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений насчет этого.