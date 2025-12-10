ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 02:39

В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине

WSJ: чиновники ЕС считают, что переговоры по Украине могут затянуться на месяцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Согласно оценкам европейских чиновников, переговоры между Россией, США и Украиной о мирном урегулировании могут затянуться на месяцы, передает газета Wall Street Journal. Согласно данным источника, американские представители заверили, что не станут подталкивать Украину к заключению невыгодной для нее сделки.

Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, пока на поле боя не произойдёт крупных изменений, — сказано в публикации.

Европейский чиновник, чье имя не называется, заявил газете, что быстрых результатов по урегулированию ждать не стоит. Он отметил, что обсуждаемые вопросы обладают высокой степенью сложности.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине отражают подходы России в урегулировании конфликта. По его словам, легитимное голосование является основой для будущего мирного договора.

Трамп также признал, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений насчет этого.

Евросоюз
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный самолет Ил-76 разбился в Судане
Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты
В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины
В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине
Боец ВС РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
В результате стрельбы в университете пострадали несколько человек
Патрушев заявил о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ
«Шансов выжить у Киева нет»: суд ООН разбирается с геноцидом русских
Гороскоп 10 декабря: кого ждет путешествие, кому не хватает информации?
Сальдо назвал политическую замену Зеленскому, подготовленную в Лондоне
Эксперт развеял один миф о блокировке WhatsApp
Икра форели за 6 часов: успеем приготовить к Новому году!
Сырский грозится мобилизовать всех. Женщины, подростки: кого заберут в ВСУ
Стало известно, когда Трамп хочет достичь соглашения по Украине
«Крокус» оспаривает в суде решение о выплате компенсаций пострадавшим
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым
Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года
Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.