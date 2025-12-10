Патрушев заявил о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ

Разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года сейчас завершается, сообщил «Известиям» помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, там будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту.

После утверждения главой государства она станет основным документом программно-целевого планирования, в котором будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту, — сказал Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России подтвердил свою надежность. Также, по словам главы государства, ядерные силы страны находятся на самом высоком уровне боеготовности на мировой арене.

До этого издание Military Watch Magazine писало, что российские ядерные силы достигли полного паритета с коллективными возможностями стран НАТО. Специалисты полагают, что РФ использует свое ядерное оружие как сдерживающий фактор против дальнейшей эскалации военных действий со стороны Запада. В публикации отмечается, что 22 октября атомная подводная лодка «Брянск» успешно выполнила пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» в ходе учений.