25 ноября 2025 в 08:39

В России начато формирование коридора Мохэ — Найба

Патрушев: формирование транспортного коридора Мохэ — Найба уже началось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Работа по формированию нового международного транспортного коридора, который свяжет китайский Мохэ и Найбу в Якутии, уже начата, сообщил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Заявление было сделано в ходе совещания, посвященного грузоперевозкам в Ленском бассейне, передает ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что этот коридор обладает потенциалом для обеспечения загрузки Трансарктического транспортного коридора в будущем. Река Лена может превратиться из региональной артерии в логистическое направление национального и международного значения.

Для успешной реализации проекта, по словам Патрушева, необходимо создать «бесшовную транспортную систему» — единый комплекс, включающий портовые терминалы, логистические узлы и всю необходимую инфраструктуру, связанную с автомобильными и железнодорожными маршрутами.

Учитывая, что возможности федерального бюджета в текущих условиях ограничены, для развития транспортной инфраструктуры Ленского бассейна необходимо использовать различные формы государственно-частного партнерства, — добавил Патрушев.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что международная конкуренция за Арктику нарастает, поскольку регион является фундаментом безопасности, экономики и транспортного суверенитета России. По его словам, интерес к Арктике проявляют даже географически удаленные государства.

