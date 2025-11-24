Чибис предупредил об усилении конкуренции за Арктику Губернатор Чибис: интерес к Арктике растет даже у далеких от нее стран

Международная конкуренция за Арктику нарастает, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, интерес к региону демонстрируют даже государства, географически далекие от него, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня Арктика — это фундамент безопасности, экономики и транспортного суверенитета России, по-другому и не скажешь. Конкуренция за мировую Арктику растет, Вы это тоже знаете прекрасно, мы это чувствуем на себе — и с точки зрения внимания даже тех стран, которые от Арктики сильно далеко, но милитаризация Арктики и конкуренция за эти ресурсы растет, — сказал Чибис.

Ранее Путин заявил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. Также, по мнению главы государства, необходимо развитие арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

До этого президент РФ поручил правительству до февраля 2026 года утвердить планы по развитию технологий в интересах Дальнего Востока и Арктики. Документы должны включать цели, индикаторы и меры для достижения технологического лидерства России. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.