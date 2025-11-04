Путин отдал Мишустину один приказ по Арктике и Дальнему Востоку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля 2026 года утвердить планы по развитию технологий в интересах Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля. Документы должны включать цели, индикаторы и меры для достижения технологического лидерства России. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Утвердить планы мероприятий (дорожные карты) по развитию в интересах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации технологических направлений, — сказано в сообщении.

Также глава государства распорядился развивать транспортно-логистические центры на Дальнем Востоке и повысить эффективность их работы, включая мостовые переходы в Благовещенске, Нижнеленинском и через реку Туманную в сторону КНДР.

