04 ноября 2025 в 13:20

Путин отдал Мишустину один приказ по Арктике и Дальнему Востоку

Путин поручил утвердить планы по технологиям для Арктики и Дальнего Востока

Фото: G&M Therin-Weise/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля 2026 года утвердить планы по развитию технологий в интересах Дальнего Востока и Арктики, сообщила пресс-служба Кремля. Документы должны включать цели, индикаторы и меры для достижения технологического лидерства России. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Утвердить планы мероприятий (дорожные карты) по развитию в интересах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации технологических направлений, — сказано в сообщении.

Также глава государства распорядился развивать транспортно-логистические центры на Дальнем Востоке и повысить эффективность их работы, включая мостовые переходы в Благовещенске, Нижнеленинском и через реку Туманную в сторону КНДР.

Ранее Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.

