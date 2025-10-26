Путин заявил о надежности ядерного щита РФ и высоком уровне боеготовности Путин: ядерный щит России подтвердил свою надежность

Ядерный щит РФ подтвердил свою надежность, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. Прошедшая на этой неделе тренировка стратегических сил показала это. Также, по словам главы государства, которые приводит ТАСС, ядерные силы страны находятся на самом высоком уровне на мировой арене.

Что касается тренировки стратегических наступательных сил — в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России, — отметил он.

До этого российский президент заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга радиационной обстановки после возможного ядерного конфликта. Как заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, в первые часы после взрывов информация о местах и уровне заражения становится ключевой для спасения людей.